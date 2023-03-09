ВСУ подтвердили личность военнослужащего, чей расстрел попал на видео

По данным управления сил теробороны "Север" ВСУ, 30 декабря 2022 года Мациевский вместе с четырьмя сослуживцами вступил в бой с российскими военными под Соледаром. С ними пропала связь, а подкрепление не могло подойти из-за плотного огня.

Дальнейшие подробности этого боя неизвестны. Александра Мациевского узнали его мать, сын и другие военнослужащие теробороны. Телеканал "Суспильне" опубликовал видеоинтервью с матерью погибшего военнослужащего.

До российского вторжения Мациевский работал электромонтером в Киеве. После начала войны он пошел добровольцем в территориальную оборону Нежина Черниговской области. Тело Мациевского передали семье в рамках обмена погибшими между Россией и Украиной. Родственники опознали его в морге Киева.

Ранее сообщалось, что убитого украинца зовут Тимофей Шадура. Он был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. С 3 февраля 2023 года мужчина считался без вести пропавшим. В то же время журналист Юрий Бутусов говорил, что на видео запечатлен именно Александр Мациевский, пишет "Медуза".

Напомним, накануне сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести "Слава Украине!". На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Звучит голос за кадром: "Снимай", - и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине!". После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.