Представители Вооруженных сил Украины подтвердили, что военнослужащим с видео расстрела, появившегося в сети 6 марта, является боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский, сообщает "Медуза".
ВСУ подтвердили личность военнослужащего, чей расстрел попал на видео
По данным управления сил теробороны "Север" ВСУ, 30 декабря 2022 года Мациевский вместе с четырьмя сослуживцами вступил в бой с российскими военными под Соледаром. С ними пропала связь, а подкрепление не могло подойти из-за плотного огня.
Дальнейшие подробности этого боя неизвестны. Александра Мациевского узнали его мать, сын и другие военнослужащие теробороны. Телеканал "Суспильне" опубликовал видеоинтервью с матерью погибшего военнослужащего.
До российского вторжения Мациевский работал электромонтером в Киеве. После начала войны он пошел добровольцем в территориальную оборону Нежина Черниговской области. Тело Мациевского передали семье в рамках обмена погибшими между Россией и Украиной. Родственники опознали его в морге Киева.
Ранее сообщалось, что убитого украинца зовут Тимофей Шадура. Он был военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. С 3 февраля 2023 года мужчина считался без вести пропавшим. В то же время журналист Юрий Бутусов говорил, что на видео запечатлен именно Александр Мациевский, пишет "Медуза".
Напомним, накануне сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести "Слава Украине!". На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Звучит голос за кадром: "Снимай", - и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине!". После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.
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