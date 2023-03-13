Командующий НВС: потребуется несколько лет, чтобы общество приняло СГО

Он отметил, что будут молодые люди, которые не захотят идти на службу, но главная задача, над которой должна работать вся система обороны, - создание таких условий, чтобы молодой человек, поступив в СГО, не разочаровался.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы он был занят обучением, ему были предоставлены возможности для саморазвития, приемлемые условия - нормальная кровать, казарма, качественное питание и т. д.", - сказал Калниньш.

По словам командующего, никакие лозунги и повышенные компенсации не дадут результата. Предусмотренная за службу в СГО компенсация ниже среднего уровня зарплат и не будет привлекательной.

Командующий НВС уверен, что служащим в СГО будет доступна специализация в самых разных областях.

"Из 11 месяцев службы 4,5 месяца будут первым и вторым уровнем - обучением по специальности. Для солдат предусмотрены такие специальности, как пулеметчик, связист, оператор различных технических средств, в том числе автоводитель или водитель CVR(T) и т. д. Спектр специальностей широк. Авиация, например, очень хочет пополнить подразделение противовоздушной обороны, военная полиция - пополнить свои ряды. А остальные шесть месяцев будут реальной службой, когда можно будет применить то, чему научились", - сказал командующий.

Калниньш напомнил, что первые 300 молодых людей на добровольной основе будут призваны в СГО уже 1 июля.