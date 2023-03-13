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Командующий НВС: потребуется несколько лет, чтобы общество приняло СГО

rus.tvnet.lv/LETA
Командующий НВС: потребуется несколько лет, чтобы общество приняло СГО
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Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш. Фото: Evija Trifanova/LETA

Потребуется несколько лет работы, чтобы служба государственной обороны (СГО) была постепенно принята обществом, сказал в интервью агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Он отметил, что будут молодые люди, которые не захотят идти на службу, но главная задача, над которой должна работать вся система обороны, - создание таких условий, чтобы молодой человек, поступив в СГО, не разочаровался.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы он был занят обучением, ему были предоставлены возможности для саморазвития, приемлемые условия - нормальная кровать, казарма, качественное питание и т. д.", - сказал Калниньш.

По словам командующего, никакие лозунги и повышенные компенсации не дадут результата. Предусмотренная за службу в СГО компенсация ниже среднего уровня зарплат и не будет привлекательной.

Командующий НВС уверен, что служащим в СГО будет доступна специализация в самых разных областях.

"Из 11 месяцев службы 4,5 месяца будут первым и вторым уровнем - обучением по специальности. Для солдат предусмотрены такие специальности, как пулеметчик, связист, оператор различных технических средств, в том числе автоводитель или водитель CVR(T) и т. д. Спектр специальностей широк. Авиация, например, очень хочет пополнить подразделение противовоздушной обороны, военная полиция - пополнить свои ряды. А остальные шесть месяцев будут реальной службой, когда можно будет применить то, чему научились", - сказал командующий.

Калниньш напомнил, что первые 300 молодых людей на добровольной основе будут призваны в СГО уже 1 июля.

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