В субботу, 4 марта, в Риге проходит акция протеста против введения обязательной военной службы. По наблюдениям портала TVNET, на пикет вышли около десяти человек.
Фото и видео ⟩ Протест против введения обязательной военной службы: пришли около десяти человек
Неформальная организация Rīko провела в 14:00 марш протеста от памятника Свободы к Министерству обороны.
Протестующие выступают против принудительного призыва в армию, который предусмотрен одобренным в Сейме во втором чтении законопроектом о Службе государственной обороны.
По мнению организаторов мероприятия, введение такого порядка показывает, что профессиональная армия Латвии и Земессардзе непривлекательны для молодежи. Организаторы акции протеста приводят несколько аргументов против обязательной военной службы - например, что молодые люди станут покидать страну, так как им придется идти воевать, если будет приведена в действие 5-я статья НАТО, и т. д.
Протестующие требуют отменить "введение военной обязанности" и сделать Латвию страной, которую молодые люди сами захотят защищать.
Шествие запланировано от площади Бривибас по бульвару Бривибас и улице Элизабетес до Эспланады, где находится памятник Оскару Калпаксу.
Заявку на проведение мероприятия подало частное лицо.
Как сообщалось, 16 февраля Сейм во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий введение СГО.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!