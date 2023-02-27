Фото и видео ⟩ Протест против введения обязательной военной службы: пришли около десяти человек

Неформальная организация Rīko провела в 14:00 марш протеста от памятника Свободы к Министерству обороны.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Протестующие выступают против принудительного призыва в армию, который предусмотрен одобренным в Сейме во втором чтении законопроектом о Службе государственной обороны.

По мнению организаторов мероприятия, введение такого порядка показывает, что профессиональная армия Латвии и Земессардзе непривлекательны для молодежи. Организаторы акции протеста приводят несколько аргументов против обязательной военной службы - например, что молодые люди станут покидать страну, так как им придется идти воевать, если будет приведена в действие 5-я статья НАТО, и т. д.

Протестующие требуют отменить "введение военной обязанности" и сделать Латвию страной, которую молодые люди сами захотят защищать.

Шествие запланировано от площади Бривибас по бульвару Бривибас и улице Элизабетес до Эспланады, где находится памятник Оскару Калпаксу.

Заявку на проведение мероприятия подало частное лицо.

Как сообщалось, 16 февраля Сейм во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий введение СГО.