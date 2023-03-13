Дело RTAB: обвинения предъявлены восьми лицам, в том числе музыканту Миелавсу

В деле также фигурируют родственницы бывшего депутата Рижской думы и члена правления "Согласия" Сандриса Бергманиса - жена Надежда и мать Сандра. Также фигурантом дела является Анжелика Сергеева, которая проработала в RTAB почти три года, а за месяц до ухода осенью 2018 года пожертвовала "Согласию" 3000 евро.

По данным De facto, музыкант Миелавс как помощник правления RTAB в течение двух лет, с 2012 года до весны 2014 года, получал в бюро ежемесячно 1500 евро. Перед этим Миелавс два года подряд, в 2010 и 2011 годах, выступал на мероприятиях 9 мая у ныне снесенного монумента в парке Победы. Мероприятие проводило общество 9мая.lv, тесно связанное с "Согласием".

В декабре 2020 года Рижская дума объявила о ликвидации RTAB и создании на его базе агентства по привлечению инвестиций и туризму.

RTAB учредили Рижская дума, авиакомпания airBaltic, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов и Латвийская ассоциация турагентов.