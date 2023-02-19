На этой неделе KNAB передал прокуратуре дело о так называемых фиктивных работниках Рижской думы. Следователи пока от каких-либо комментариев отказываются, однако передаче Nekā personīga телеканала TV3 удалось получить более подробную информацию, которая свидетельствует о том, что в период времени с 2012 по 2019 год связанные с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге!" политики, члены партии и их родственники хозяйничали в Рижскому бюро по развитию туризма (RTAB).
Передача: В деле о фиктивных сотрудниках RTAB фигурирует певец Миелавс
Ход расследования дела Рижского бюро по развитию туризма можно разделить на три этапа.
1. RTAB и немецкий консультант
Первое, а также самое масштабное и сложное - использовалось ли и как использовалось Рижское бюро по развитию туризма, чтобы оплатить расходы "Согласия" на предвыборную кампанию.
Ключевая фигура в следственных действиях - Лутц Мейер - консультант по коммуникации и общественным отношениям из Германии. Он создавал кампанию для бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Лутц - автор идеи черно-белых предвыборных фотографий, украшавших автобусы Rīgas satiksme. Он часто бывал в бюро партии в Спикери на улице Маскавас. Присутствовал он и на конгрессе "Согласия" в Доме Черноголовых. Немецкий консультант виден и на видео, на котором за месяц до выборов запечатлены Нил и Ивета Ушаковы, находящиеся в Берлине во время встречи с местными политиками и избирателями.
KNAB обнаружил несколько платежей, которые непосредственно перед выборами RTAB осуществило на имя Мейера и нескольких его партнеров по сотрудничеству в Испании и Швеции. Общая сумма платежей могла превышать 300 тысяч евро.
Как свидетельствует информация из некоторых источников, в данный момент по этой части расследования особого продвижения не наблюдается. Службы безопасности Германии в 2019 году провели в бюро Лутца обыск. Обыскали и его партнеров по сотрудничеству в Швеции и Испании. Были изъяты документы. Но доступ к ним за это время латвийские следователи так и не смогли получить. Все эти годы адвокаты Лутца судятся в немецком суде по поводу законности этих обысков. Изъятые в ходе обысков материалы находятся в руках немецких правозащитников. Если KNAB удастся доказать, что так оплачивалась не реклама Риги, а политические консультации партии "Согласия", это может стать серьезным нарушением закона.
2. RTAB и безхозяйственность
Второе направление расследования - хозяйственные сделки, которые проверял и Госконтроль. Он выяснил, что общества и предприятия столичной думы растратили более 20 миллионов денег рижан. Рижское бюро по развитию туризма налево и направо покупало сотрудникам подарочные карты, оплачивало поездки даже для членов семей, посещение музеев и другие развлечения. Когда еще до начатого KNAB расследования Госконтроль попросил обосновать расходы одного из сотрудников на командировки, посещение ресторанов, покупку цветов, алкоголя, продуктов питания и даже янтарного ожерелья, эти документы найти не удалось. И в этом направлении публично доступной информации о более подробных результатах нет.
3. RTAB и фиктивные работники
Третье направление - это то, которое KNAB на этой неделе передал прокуратуре. Дело о так называемых фиктивных работниках Рижской думы. Nekā personīga и другие журналисты вычислили множество людей из "Согласия" и "Честь служить Риге!", которые "на бумаге" числились в Рижском бюро по развитию туризма, но свои обязанности, скорее всего, не выполняли. Или же они были формальными. Так, например, перепубликовывать на портале Rīga.lv уже написанные другими СМИ новости и статьи.
Сейчас KNAB просит начать уголовное преследование против восьми человек. Это бывшие советники и члены правления RTAB Максим Толстой из "Согласия" и Вита Ермоловича из ЧСР. Они обвиняются в том, что поддержали шестерых фиктивных работников, которые выманили финансовые средства в крупном объеме - всего 280 822 евро.
Зарплаты фиктивных работников в период с 2012 по 2014 год составляли около 1400 евро. Потом они даже превысили 2000 евро "на бумаге".
В 2018 году в Рижском бюро по развитию туризма работали 39 сотрудников. 15 из них были из "Согласия", большая часть была оформлена как руководители различных проектов.
Еще в 2017 году Nekā personīga сообщала, что члены партий Нила Ушакова и Андриса Америкса хорошо устроились на прекрасно оплачиваемых местах. Невиданный ранее поступок совершили жена и мать депутата "Согласия" Сандриса Бергманиса. Когда жена ушла в отпуск по уходу за ребенком, ее место в RTAB заняла мать депутата. Обе они - среди тех, против кого KNAB призывает начать уголовное преследование.
KNAB призывает начать уголовное преследование и против сотрудницы Рижского бюро по развитию туризма Анжелики Сергеевой. Она написала заявление за несколько дней до того, как должна была пройти собеседование с аудиторами Госконтроля по поводу возможного фиктивного трудоустройства.
Другая руководитель проектов - Дарья Тищенко - годами работала в парламентской фракции "Согласия" и была помощником осужденного за шпионаж в пользу России Яниса Адамсонса. Параллельно она сумела совмещать работу в отделе общественных отношений Рижской думы. А также в RTAB, где за три года получила порядка 30 тысяч евро. Ее место работы в думе ликвидировали после проверки Госконтроля. И против Тищенко KNAB призывает начать уголовное преследование.
В качестве руководителя проектов в RTAB была принята и журналистка Ксения Загоровская. Она в свое время баллотировалась на выборы от ЗаПЧЕЛ. Два раза она получала награды в организуемом посольством России в Риге конкурсе журналистов "Янтарное перо". Загоровская принимала участие и в мероприятиях попавшей в поле зрения служб безопасности организации "Формат А", которая приглашала из России в Ригу политологов, ставивших под сомнение независимость Латвии. И сейчас она работает помощником евродепутата Андриса Америкса. Журналисты звонили ей неделю, но дозвониться не смогли.
Шестой сомнительный сотрудник RTAB - широко известный в Латвии музыкант Айнар Миелавс. Его раскритиковали после того, как он выступил на организованном Рижской думой под управлением Нила Ушакова мероприятии 9 мая у памятника в Пардаугаве.
Nekā personīga известно, что Миелавс с 2012 по 2014 год был оформлен как сотрудник Рижского бюро по развитию туризма, где получал зарплату, однако несколько сотрудников бюро подтвердили, что на работе его не видели.
По телефону он также особо разговорчивым не был и на вопросы журналистов не ответил.
Из большого дела RTAB выделен еще один отдельный процесс по поводу мошенничества и пособничества мошенничеству, который был передан Пардаугавскому суду. Дело рассматривают с 2021 года. По нему обвиняются три человека.
История - о двух водителях бывшего мэра Нила Ушакова, которые несколько лет, по мнению следователей, "на бумаге" числились и получали зарплату как технические работники Rīgas satiksme.
Как ранее, не раскрывая имен, сообщил KNAB, двое лиц "фиктивно были трудоустроены на муниципальное предприятие и противозаконно выманили из него почти 250 тысяч евро (246 767,70 евро). В свою очередь третье лицо, будучи проинформированным об этом, все скрывало и поддерживало.
Как свидетельствует календарь Пардаугавского суда, по делу фигурируют Андрис Саулитис и Юрис Куклс, а также бывший директор технической поддержки Rīgas satiksme Ингвар Шниквалдс. Следующая дата суда по этому делу - 21 марта.
Бывший мэр Риги Нил Ушаков в СМС-сообщении подтвердил Nekā personīga, что Саулитис и Куклс работали у него водителями. Подробнее об этом процессе он ничего не знает. Нет и информации о том, какие точно обязанности выполняли водители в свободное от работы в Рижской думе время. Ушаков считает, что график работы был таким, что оба водителя могли работать и в другом месте. Своих бывших подчиненных Ушаков считает честными и законопослушными гражданами. Он называет дело абсурдом и надеется, что скоро оно будет закрыто.
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