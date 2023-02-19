Передача: В деле о фиктивных сотрудниках RTAB фигурирует певец Миелавс

Как свидетельствует информация из некоторых источников, в данный момент по этой части расследования особого продвижения не наблюдается. Службы безопасности Германии в 2019 году провели в бюро Лутца обыск. Обыскали и его партнеров по сотрудничеству в Швеции и Испании. Были изъяты документы. Но доступ к ним за это время латвийские следователи так и не смогли получить. Все эти годы адвокаты Лутца судятся в немецком суде по поводу законности этих обысков. Изъятые в ходе обысков материалы находятся в руках немецких правозащитников. Если KNAB удастся доказать, что так оплачивалась не реклама Риги, а политические консультации партии "Согласия", это может стать серьезным нарушением закона.

2. RTAB и безхозяйственность

Второе направление расследования - хозяйственные сделки, которые проверял и Госконтроль. Он выяснил, что общества и предприятия столичной думы растратили более 20 миллионов денег рижан. Рижское бюро по развитию туризма налево и направо покупало сотрудникам подарочные карты, оплачивало поездки даже для членов семей, посещение музеев и другие развлечения. Когда еще до начатого KNAB расследования Госконтроль попросил обосновать расходы одного из сотрудников на командировки, посещение ресторанов, покупку цветов, алкоголя, продуктов питания и даже янтарного ожерелья, эти документы найти не удалось. И в этом направлении публично доступной информации о более подробных результатах нет.

3. RTAB и фиктивные работники