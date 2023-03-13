Первая леди Латвии посетила вторых тройняшек, родившихся в Риге

Она была одета в вязаное платье нежных пастельных тонов. "Будет работа, будет забота и будет большое счастье", - сказала Левите, обращаясь к родителям Гуне и Дмитрию.

Первая леди Латвии вручила молодым родителям красивый букет роз и от всей души поздравила их.

Уже сообщалось, что 6 марта в Рижском роддоме на свет появились вторые тройняшки в 2023 году.

"Филипп, Леон и Алиса - наши вторые тройняшки в этом году. Старший брат Филипп весом 2300 г родился в 12:03; в 12:04 на свет появился средний брат Леон, его вес составил 1947 г, а младшая и самая маленькая сестра Алиса родилась в 12:05 весом 1680 г", - сказано в сообщении роддома.

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Фото: Dāvis Doršs/Valsts prezidenta kanceleja

Галерея: Андра Левите поздравляет молодых родителей