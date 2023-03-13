Суд объявил в розыск бизнесмена Гулама Гулами

В прокуратуре на данный момент не дают никаких комментариев в отношении дальнейших действий прокуратуры по этому уголовному делу.

Это дело до передачи для уголовного преследования расследовала Госполиция. Полиция сообщила в пресс-релизе, что два лица по предварительному согласованию с 2009 по 2019 год заключили несколько несоответствующих фактическим условиям договоров, которые далее использовали для реализации своих преступных целей, а именно чтобы противоправно завладеть чужим имуществом.

В результате преступных действий группа лиц получила желаемое право на владение чужим имуществом - а именно некой гостиницей в Старой Риге, кадастровая стоимость которой составляет 2 951 476 евро, а также право на финансовые средства в размере 106 272 евро.

За совершение преступного деяния было задержано одно лицо, в отношении которого первоначально применена мера пресечения - взятие под стражу, которая впоследствии была изменена на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Агентство LETA уже в мае 2020 года писало, что Гулами освобожден под залог в 50 000 евро.

В 2016 году по другому уголовному делу экс-судья Рижского окружного суда Ивета Берзиня и бизнесмен Гулами были приговорены к лишению свободы.

Гулами был приговорен к году лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев за взяточничество, также ему был назначен штраф в размере 9250 евро. Кроме того, в качестве дополнительного наказания Гулами запрещается занимать определенные должности в течение одного года.

На Берзиню был наложен штраф в размере 11 100 евро за присвоение взятки.