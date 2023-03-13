Получив запрос от Государственной полиции, Рижский окружной суд объявил в розыск бизнесмена Гулама Гулами.
Суд объявил в розыск бизнесмена Гулама Гулами
Уже сообщалось, что 26 января Верховный суд (ВС) оставил без изменения приговор от 14 мая 2021 года, по которому предприниматель Гулами и еще два лица были признаны виновными в присвоении груза хлопка.
Предприниматель Гулам Гулами осужден на шесть лет и четыре месяца тюремного заключения, его жена Валентина Гулами - на пять лет тюрьмы, а Лариса Карпенко - на три года и два месяца тюремного заключения.
Также суд присудил взыскать с обвиняемых в рамках солидарной ответственности 9 094 238 евро в пользу пострадавшей фирмы Logistic-Ekspress.
Агентству LETA известно, что после вынесения решения ВС Гулам Гулами, его жена и Карпенко не были доставлены в тюрьму.
За три дня до вынесения решения ВС стало публично известно, что Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинения предпринимателю Гулами по другому делу - о возможном обмане отеля в Старой Риге. В этом деле участвовала и его жена.
В прокуратуре подтвердили, что лица на требование прокурора явиться в прокуратуру не отозвались, однако одновременно прокурор принял постановление о привлечении этих лиц к уголовной ответственности.
В прокуратуре на данный момент не дают никаких комментариев в отношении дальнейших действий прокуратуры по этому уголовному делу.
Это дело до передачи для уголовного преследования расследовала Госполиция. Полиция сообщила в пресс-релизе, что два лица по предварительному согласованию с 2009 по 2019 год заключили несколько несоответствующих фактическим условиям договоров, которые далее использовали для реализации своих преступных целей, а именно чтобы противоправно завладеть чужим имуществом.
В результате преступных действий группа лиц получила желаемое право на владение чужим имуществом - а именно некой гостиницей в Старой Риге, кадастровая стоимость которой составляет 2 951 476 евро, а также право на финансовые средства в размере 106 272 евро.
За совершение преступного деяния было задержано одно лицо, в отношении которого первоначально применена мера пресечения - взятие под стражу, которая впоследствии была изменена на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Агентство LETA уже в мае 2020 года писало, что Гулами освобожден под залог в 50 000 евро.
В 2016 году по другому уголовному делу экс-судья Рижского окружного суда Ивета Берзиня и бизнесмен Гулами были приговорены к лишению свободы.
Гулами был приговорен к году лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев за взяточничество, также ему был назначен штраф в размере 9250 евро. Кроме того, в качестве дополнительного наказания Гулами запрещается занимать определенные должности в течение одного года.
На Берзиню был наложен штраф в размере 11 100 евро за присвоение взятки.
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