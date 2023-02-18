При вступлении в силу обвинительного приговора суда в тюрьму до этого момента таки и не был доставлен обвиняемый предприниматель Гулам Гулами, выяснило агентство LETA.
Осужденного предпринимателя Гулами так и не смогли доставить в тюрьму
26 января Верховный суд (ВС) оставил без изменения приговор от 14 мая 2021 года, по которому предприниматель Гулами и еще два лица были признаны виновными в присвоении груза хлопка.
Предприниматель Гулми осужден на шесть лет и четыре месяца тюремного заключения, его жена Валентина Гулами - на пять лет тюрьмы, а Лариса Карпенко - на три года и два месяца тюремного заключения.
Также суд присудил взыскать с обвиняемых солидарную ответственность в пользу пострадавшей фирме Logistic-Ekspress 9 094 238 евро.
Агентству LETA известно, что после решения ВС Гулами, его жена и Карпенко в тюрьму до сих пор не доставлены. В Рижском районном суде, который рассматривал дело как первая инстанция, подтвердили, что решение для исполнения передано Государственной полиции 31 января, и до сих пор в суде информация о выполнении решения не получена.
Госполиция сообщила агентству LETA, что не может давать комментарии о конкретных лицах.
За три дня до решения ВС стало публично известно, что Госполиция предложила прокуратуре предъявить обвинения по другому делу против предпринимателя Гулами - о возможном обмане отеля в Старой Риге. В этом деле участвовала и его жена.
В прокуратуре подтвердили, что лица на призыв прокурора явиться в прокуратуру не отозвались, однако одновременно прокурор принял постановление о привлечении лиц к уголовной ответственности.
В прокуратуре в настоящее время не было никаких комментариев к дальнейшему действию прокуратуры в отношении этого уголовного дела.
Это дело до передачи для уголовного преследования расследовала Госполиция. Полиция сообщила в пресс-релизе, что два лица по предварительному согласованию с 2009 по 2019 год заключили несколько несоответствующих фактическим условиям договоров, которые далее использовали для реализации своих преступных целей, а именно, чтобы противоправно добыть чужое имущество.
В результате преступных действий группа лиц получила желаемое право на чужое имущество - право владения на недвижимую собственность, а именно, на некую гостиницу в Старой Риге, кадастровая стоимость которой составляет 2 951 476 евро, а также право на финансовые средства в размере 106 272 евро.
За совершение преступного деяния было задержано одно лицо, в отношении которого первоначально применена мера пресечения - взятие под стражу, а впоследствии она была изменена на средство пресечения, которое не связано с лишением свободы. LETA уже в мае 2020 года писала, что Гулами освобожден под залог в 50 000 евро.
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