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Осужденного предпринимателя Гулами так и не смогли доставить в тюрьму

rus.tvnet.lv
Осужденного предпринимателя Гулами так и не смогли доставить в тюрьму
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Предприниматель Гулам Гулами.
Предприниматель Гулам Гулами. Фото: Sintija Zandersone/LETA

При вступлении в силу обвинительного приговора суда в тюрьму до этого момента таки и не был доставлен обвиняемый предприниматель Гулам Гулами, выяснило агентство LETA.

26 января Верховный суд (ВС) оставил без изменения приговор от 14 мая 2021 года, по которому предприниматель Гулами и еще два лица были признаны виновными в присвоении груза хлопка.

Предприниматель Гулми осужден на шесть лет и четыре месяца тюремного заключения, его жена Валентина Гулами - на пять лет тюрьмы, а Лариса Карпенко - на три года и два месяца тюремного заключения.

Также суд присудил взыскать с обвиняемых солидарную ответственность в пользу пострадавшей фирме Logistic-Ekspress 9 094 238 евро.

Агентству LETA известно, что после решения ВС Гулами, его жена и Карпенко в тюрьму до сих пор не доставлены. В Рижском районном суде, который рассматривал дело как первая инстанция, подтвердили, что решение для исполнения передано Государственной полиции 31 января, и до сих пор в суде информация о выполнении решения не получена.

Госполиция сообщила агентству LETA, что не может давать комментарии о конкретных лицах.

За три дня до решения ВС стало публично известно, что Госполиция предложила прокуратуре предъявить обвинения по другому делу против предпринимателя Гулами - о возможном обмане отеля в Старой Риге. В этом деле участвовала и его жена.

В прокуратуре подтвердили, что лица на призыв прокурора явиться в прокуратуру не отозвались, однако одновременно прокурор принял постановление о привлечении лиц к уголовной ответственности.

В прокуратуре в настоящее время не было никаких комментариев к дальнейшему действию прокуратуры в отношении этого уголовного дела.

Это дело до передачи для уголовного преследования расследовала Госполиция. Полиция сообщила в пресс-релизе, что два лица по предварительному согласованию с 2009 по 2019 год заключили несколько несоответствующих фактическим условиям договоров, которые далее использовали для реализации своих преступных целей, а именно, чтобы противоправно добыть чужое имущество.

В результате преступных действий группа лиц получила желаемое право на чужое имущество - право владения на недвижимую собственность, а именно, на некую гостиницу в Старой Риге, кадастровая стоимость которой составляет 2 951 476 евро, а также право на финансовые средства в размере 106 272 евро.

За совершение преступного деяния было задержано одно лицо, в отношении которого первоначально применена мера пресечения - взятие под стражу, а впоследствии она была изменена на средство пресечения, которое не связано с лишением свободы. LETA уже в мае 2020 года писала, что Гулами освобожден под залог в 50 000 евро.

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