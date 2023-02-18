Осужденного предпринимателя Гулами так и не смогли доставить в тюрьму

В прокуратуре подтвердили, что лица на призыв прокурора явиться в прокуратуру не отозвались, однако одновременно прокурор принял постановление о привлечении лиц к уголовной ответственности.

В прокуратуре в настоящее время не было никаких комментариев к дальнейшему действию прокуратуры в отношении этого уголовного дела.

Это дело до передачи для уголовного преследования расследовала Госполиция. Полиция сообщила в пресс-релизе, что два лица по предварительному согласованию с 2009 по 2019 год заключили несколько несоответствующих фактическим условиям договоров, которые далее использовали для реализации своих преступных целей, а именно, чтобы противоправно добыть чужое имущество.

В результате преступных действий группа лиц получила желаемое право на чужое имущество - право владения на недвижимую собственность, а именно, на некую гостиницу в Старой Риге, кадастровая стоимость которой составляет 2 951 476 евро, а также право на финансовые средства в размере 106 272 евро.

За совершение преступного деяния было задержано одно лицо, в отношении которого первоначально применена мера пресечения - взятие под стражу, а впоследствии она была изменена на средство пресечения, которое не связано с лишением свободы. LETA уже в мае 2020 года писала, что Гулами освобожден под залог в 50 000 евро.