В России рассмотрят законопроект о повышении призывного возраста

Поправки к закону о воинской повинности предусматривают, что отныне призывать на срочную военную службу можно будет в возрасте от 21 до 30 лет.

В настоящее время российские мужчины подлежат обязательной воинской повинности в возрасте от 18 до 27 лет.

Законопроект предусматривает переходный период с 2024 по 2026 год, в течение которого призывной возраст будет смещаться на один год каждый год.

При этом планируется сохранить возможность добровольного поступления на службу с 18 лет.

Если закон будет одобрен, ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как отмечается в пояснительной записке, повысить возраст призыва с 18 до 21 года предлагается "в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования".

Эксперты назвали идею переходного периода явной попыткой российских властей увеличить число россиян,

которых имеют право призвать на военную службу, чтобы компенсировать массовую нехватку кадров, вызванную большими потерями в войне против Украины.