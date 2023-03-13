До Екабпилса могут дойти талые воды с притоков Даугавы

На станциях наблюдения за уровнем воды в Екабпилсском крае уровень воды пока низкий, возле Зельки он немного повышается. Шуга собирается в районе Мелдере в Крустпилсской волости.

В связи с ожидаемой оттепелью выше Екабпилса на многих притоках Даугавы объявлено желтое предупреждение. Ожидается, что талые воды дойдут до Екабпилса в конце недели.

Ответственные специалисты постоянно следят за текущей ситуацией.