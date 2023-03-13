Полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу

Девушка ростом 183 сантиметра, среднего телосложения, с черными волосами до плеч. На ней было черное пальто, синие джинсы и белые кроссовки Nike. С собой девушка взяла паспорт и мобильный телефон.

У девушки склонность к бродяжничеству. Возможно она находится в Риге.

Государственная полиция просит посмотреть на девушку на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, сообщите об этом в Государственную полицию по телефону 110.

Фото: Valsts policija