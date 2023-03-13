Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую Даниелу Филиппову, 2005 года рождения. 10 марта этого года девушка покинула свое место жительства в Огре. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу
Полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу
Девушка ростом 183 сантиметра, среднего телосложения, с черными волосами до плеч. На ней было черное пальто, синие джинсы и белые кроссовки Nike. С собой девушка взяла паспорт и мобильный телефон.
У девушки склонность к бродяжничеству. Возможно она находится в Риге.
Государственная полиция просит посмотреть на девушку на фотографии, и если у вас есть какая-либо информация, сообщите об этом в Государственную полицию по телефону 110.
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