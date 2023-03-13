Россия готова продлить "зерновую сделку" еще на 60 дней

"Российская сторона, подчеркивая "пакетный" характер предложенных Генсекретарем ООН Гутерришем Стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продолжения "черноморской инициативы" после окончания второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - сказано в заявлении.

Дальнейшая позиция России будет определяться "в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса в нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские расчеты, транспортную логистику, страхование, "заморозку" финансовой деятельности и поставок аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса", - сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Разговор с представителями ООН подтвердил, что "если коммерческий экспорт украинской продукции осуществляется стабильными темпами, принося Киеву немалую прибыль, то на пути экспортеров российской сельхозпродукции все равно остаются барьеры".

"Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", - заявил замминистра иностранных дел России.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в воскресенье, 12 марта, выразил уверенность, что Украина и Россия, скорее всего, смогут договориться о продлении соглашения об экспорте зерна.

У Украины и России позитивный подход, и "мы верим, что это приведет к положительному результату", заявил министр турецкому информационному агентству Anadolu.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Киев в среду, 8 марта, также говорил о продлении зернового соглашения.

По словам Гутерриша, с августа 2022 года, когда началась реализация соглашения об экспорте зерна, из Украины было экспортировано 23 млн тонн зерна.

Первоначальное соглашение было заключено на 120 дней. В ноябре срок действия соглашения был продлен еще на 120 дней. Срок его действия истекает 18 марта.