Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, скорее всего, после запланированного визита в Москву на следующей неделе, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщила в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
СМИ: Си Цзиньпин планирует позвонить Зеленскому
Встреча с Путиным и Зеленским - вторая, как ожидается, будет виртуальной - отражает стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине.
Если Си и поговорит с Зеленским, то это будет первый разговор между двумя лидерами с тех пор, как в феврале прошлого года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Вашингтон приветствует возможные переговоры Си с Зеленским, подтвердил на брифинге в понедельник, 13 марта, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы призвали президента Си поговорить с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что самому господину Си нужно услышать украинскую точку зрения [на войну], а не только российскую. Мы фактически выступали за то, чтобы такой контакт состоялся в Пекине. Делали это публично и непублично", - подчеркнул он.
Как указал представитель Белого дома, украинская сторона пока не получила подтверждения разговора Зеленского и Си, но США надеются, что он состоится.
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