СМИ: Си Цзиньпин планирует позвонить Зеленскому

Встреча с Путиным и Зеленским - вторая, как ожидается, будет виртуальной - отражает стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине.

Если Си и поговорит с Зеленским, то это будет первый разговор между двумя лидерами с тех пор, как в феврале прошлого года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Вашингтон приветствует возможные переговоры Си с Зеленским, подтвердил на брифинге в понедельник, 13 марта, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы призвали президента Си поговорить с президентом Зеленским, потому что мы считаем, что самому господину Си нужно услышать украинскую точку зрения [на войну], а не только российскую. Мы фактически выступали за то, чтобы такой контакт состоялся в Пекине. Делали это публично и непублично", - подчеркнул он.

Как указал представитель Белого дома, украинская сторона пока не получила подтверждения разговора Зеленского и Си, но США надеются, что он состоится.