Журналист TVNET GRUPA Эва Керуже получила ежегодную награду за инновации в области исследований международной политики Министерства иностранных дел и отделения политологии факультета социальных наук (SZF) Латвийского университета.
Награду за инновации в области исследований международной политики получила журналист TVNET GRUPA Эва Керуже
Сегодня, 14 марта, в Берлинской аудитории SZF состоялась гостевая лекция министра иностранных дел Ринкевича "Актуальные вопросы внешней политики Латвии". Лекция дала студентам-политологам возможность обсудить самые актуальные вопросы внешней политики Латвии под руководством министра.
Подать заявку на участие в конкурсе может любой студент отделения политологии SZF, разработавший оригинальное исследование по вопросам международной политики.
"Для меня настоящее удовольствие и честь получить награду за инновации в этом году, потому что она оценивает мой вложенный труд и мои выводы по теме, которая особенно мало изучена не только в Латвии, но и в мире, - говорит Керуже. - Во время учебы в бакалавриате и магистратуре я развивала несколько исследований по Кашмирскому конфликту, который не был разрешен более 70 лет. Бакалаврская диссертация далась непросто, ведь исследователей, изучавших кашмирский конфликт, по всему миру относительно немного, поэтому в процессе разработки я столкнулась с явным дефицитом информации", - подчеркивает журналист.
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