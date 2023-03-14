Награду за инновации в области исследований международной политики получила журналист TVNET GRUPA Эва Керуже

"Для меня настоящее удовольствие и честь получить награду за инновации в этом году, потому что она оценивает мой вложенный труд и мои выводы по теме, которая особенно мало изучена не только в Латвии, но и в мире, - говорит Керуже. - Во время учебы в бакалавриате и магистратуре я развивала несколько исследований по Кашмирскому конфликту, который не был разрешен более 70 лет. Бакалаврская диссертация далась непросто, ведь исследователей, изучавших кашмирский конфликт, по всему миру относительно немного, поэтому в процессе разработки я столкнулась с явным дефицитом информации", - подчеркивает журналист.