Письмо в поддержку Фридмана подписали также исполнительный директор ФБК и оппозиционер Яшин

Ашурков подписал письмо в апреле прошлого года, утверждает издание.

Ранее "Медуза" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что Ашурков был единственным связующим звеном между ФБК и "Альфа-Групп". До прихода в ФБК Ашурков работал директором по контролю за управлением активами в "Альфа-Групп". Ашурков отказался комментировать подписание письма как The Financial Times, так и "Медузе".

Это означает, что письмо в поддержку Фридмана было подписано как минимум двумя высокопоставленными чиновниками ФБК.

Ранее стало известно, что письмо подписал председатель правления ФБК Леонид Волков. После того, как это стало известно, Волков заявил, что берет перерыв в своей общественно-политической деятельности, а также в работе в ФБК.

Как также сообщает The Financial Times, письма в поддержку Фридмана подписал и российский оппозиционный политик Илья Яшин.

Сообщается, что Яшин подписал даже два письма - одно незадолго до ареста по делу о "дискредитации" российской армии, а другое - уже находясь в тюрьме.