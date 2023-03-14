ISW: Кадыров боится потерять благосклонность Путина

Эксперты ISW проанализировали встречу Путина и Кадырова, состоявшуюся в понедельник, 13 марта. Они высказывают мнение, что Кадыров использовал встречу, чтобы напомнить о чеченских солдатах в Украине, которые, по словам Кадырова, полностью подчиняются всем приказам Путина и "полны решимости действовать до победного конца".

Между тем Путин в ходе разговора признал роль чеченских солдат и поблагодарил Кадырова. Было видно, что глава Чечни во время встречи заметно нервничал.

Эксперты ISW считают, что это может указывать на то, что тот чувствовал давление, пытаясь представить Чечню, себя и своих солдат в положительном и продуктивном свете. ISW подчеркивает, что воинские части из Чечни ведут ограниченные наступательные операции в Луганской области, но их основная роль заключается в поддержании порядка на оккупированных Россией территориях Украины.

Это приводит ISW к выводу, что Кадыров беспокоится о потере доверия Путина, поскольку на самом деле ему нечего показать в плане военных успехов. Встречаясь с Путиным, Кадыров, безусловно, надеется улучшить и укрепить свою репутацию.

Путин, в свою очередь, может захотеть оказать давление на Кадырова, чтобы увеличить участие чеченских военных группировок в боевых действиях в Украине, учитывая огромные потери в Украине как российской армии, так и группы наемников ЧВК "Вагнер".