В троллейбусе в Риге был обнаружен 4-летний ребенок без сопровождения взрослых

"Вчера контролеры Антра и Лигита при проверке 4-го троллейбуса в 20:40 заметили ребенка приблизительно четырех лет, который был один в транспорте. Контролеры сразу же связались с Государственной полицией, которая встретила ребенка на ближайшей остановке. Мы гордимся нашими контролерами!"

Напомним, 7 марта в 18:30 в Риге, на Саркандаугаве, женщина пошла за сыном в детский сад. По дороге во дворе многоэтажного дома она встретила мальчика примерно трех лет, который был один. Женщина сразу поняла, что идти дальше нельзя, так как о малыше нужно позаботиться. Как могла произойти такая ситуация и что об этом говорят представители Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи: