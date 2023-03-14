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В троллейбусе в Риге был обнаружен 4-летний ребенок без сопровождения взрослых

rus.tvnet.lv
В троллейбусе в Риге был обнаружен 4-летний ребенок без сопровождения взрослых
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Bricolage

Вечером в понедельник, 13 марта, контролеры Rīgas satiksme (RS) нашли оставленного в троллейбусе ребенка примерно четырех лет. Об этом сообщается на странице предприятия в Twitter. 

"Вчера контролеры Антра и Лигита при проверке 4-го троллейбуса в 20:40 заметили ребенка приблизительно четырех лет, который был один в транспорте. Контролеры сразу же связались с Государственной полицией, которая встретила ребенка на ближайшей остановке. Мы гордимся нашими контролерами!"

Напомним, 7 марта в 18:30 в Риге, на Саркандаугаве, женщина пошла за сыном в детский сад. По дороге во дворе многоэтажного дома она встретила мальчика примерно трех лет, который был один. Женщина сразу поняла, что идти дальше нельзя, так как о малыше нужно позаботиться. Как могла произойти такая ситуация и что об этом говорят представители Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи: 

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