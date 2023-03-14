Евросоюз разрабатывает собственный закон об "иноагентах"

Сейчас законопроект находится на очень ранней стадии согласования. Предполагается, что он будет похож на законы, которые уже действуют в США и Австралии. В США лоббисты, работающие на иностранные правительства, обязаны регистрироваться еще с 1938 года. По словам собеседников Politico, разрабатываемый в ЕС закон вряд ли коснется простых граждан, но все коммерческие и некоммерческие организации будут обязаны сообщать о любых полученных средствам из-за рубежа, включая гранты за научную деятельность.

Как отмечает Politico, необходимость разработки европейского закона об "иноагентах" может быть обусловлена борьбой Евросоюза с иностранным влиянием от российских хакерских атак и попыток повлиять на результаты выборов до китайских грантов европейским университетам с целью повлиять на риторику в сфере прав человека.

"Защита демократии"

В качестве примера приводится также "Катаргейт" - коррупционный скандал, фигурантами которого стали депутаты Европейского парламента. По данным Politico, именно после "Катаргейта" началась работа над законопроектом под руководством зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам юстиции Веры Юровой, а соответствующий фон создала еще в сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), объявившая о пакете мер по "защите демократии".

Между тем критики называют нынешнюю разработку законодательства об "иноагентах" в ЕС весьма неуместной на фоне бурных протестов в Грузии против попыток провести через парламент схожий закон. Этот документ, воспринятый многими в Грузии как попытка ужесточить контроль по примеру России, был в итоге отозван на фоне резкой критики со стороны США, ЕС и массовых беспорядков в самой Грузии.