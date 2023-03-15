Украина обвинила двух солдат РФ в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой

По данным следствия, 13 марта 2022 года в Броварах Киевской области пьяные российские военные "ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", избили мужчину, а затем под дулом пистолета изнасиловали его жену. После этого один из солдат, перед тем как подвергнуть четырехлетнюю девочку насилию, сказал ей, что "сделает ее женщиной" , утверждается в документах прокуратуры.

По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший из них, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в онлайн-базах данных. На телефонный звонок журналиста Reuters ответил человек, который назвался братом Чернокнижного. "Он умер. Вы никак не можете связаться с ним", - ответил, плача, мужчина, пишет Reuters. Оренбургское издание Orenday в апреле прошлого года сообщало о смерти 27-летнего снайпера Евгения Чернокнижного.

Сексуализированное насилие в качестве преднамеренной тактики