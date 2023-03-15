Суд Британии дал 8,5 лет тюрьмы женщине, которая изощренно лгала об изнасилованиях

Свидетельства Уильямс широко разошлись по интернету, после чего сочувствующие активисты, борющиеся с насилием против женщин, основали в ее поддержку кампанию под названием "Справедливость для Элли". В "Фейсбуке" у этой кампании было 100 тыс. последователей со всего мира.

Представители кампании даже выпустили линию сувениров с ее символикой - фиолетовым слоном, а в Великобритании прошли акции протеста, в числе участников которых был замечен самый известный представитель ультраправого движения страны Томми Робинсон. Участники акций обвиняли полицию в том, что она сознательно не расследует преступления против Уильямс.

В адрес людей, которых Уильямс назвала своими обидчиками, посыпались угрозы и нападки. Полиция графства Камбрия зафиксировала 151 подобное преступление, связанное со лгавшей женщиной. По данным правоохранителей, преступления на почве ненависти в ее родном городе, Бэрроу, летом 2020 года утроились.

Джордан Тренгов, который провел 2,5 месяца в тюрьме из-за ложных обвинений в изнасиловании, считает тюремный срок Уильямс слишком коротким Фото: PA Media

"Это было длительное, сложное и по сути трагическое расследование, а для города Бэрроу - темный период жизни", - сказал после оглашения приговора представитель полиции Камбрии Мэттью Пирман.

В суде было рассказано, в частности, как полиция расследовала показания Уильямс о том, что Мохаммад Рамзан якобы отвез ее в отель в городе Блэкпул и заставил заниматься сексом с несколькими мужчинами. Полицейские установили, что на самом деле Уильямс приехала туда сама, сняла номер в гостинице, купила лапшу быстрого приготовления и съела его там, просматривая видео на YouTube.

Полиция также нашла у Уильямс шесть мобильных телефонов и обнаружила, что она создавала в соцсетях профили от имени мужчин, которых называла обидчиками, и публиковала якобы от их имени различные инкриминирующие сообщения.

"Вас услышат и поддержат"

При этом представитель полиции Камбрии Пирман отметил, с какой серьезностью правоохранители отнеслись к свидетельствам Уильямс, когда она о них заявила, подчеркнув, что обвинения в сексуальном и физическом насилии всегда будут расследоваться в полной мере.