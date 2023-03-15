Видео ⟩ Бывшие супруги не могут поделить дом и деньги, которые им пожертвовали

В 2006 году, после пожара, пострадавшая семья обратилась за помощью к жителям, так как в результате пожара были уничтожены дом и хозяйство. Через Ziedot.lv семье пожертвовали почти 7000 латов на ремонт дома. Сейчас семья разводится, а само дарение стало неудобным вопросом: муж, как собственник земли, хочет, чтобы дом остался у него, а жена думает иначе, сообщает программа 4. studija.