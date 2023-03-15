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Видео ⟩ Бывшие супруги не могут поделить дом и деньги, которые им пожертвовали

rus.tvnet.lv
Бывшие супруги не могут поделить дом и деньги, которые им пожертвовали
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Бывшие супруги
Бывшие супруги Фото: Ekrānšāviņš

В 2006 году, после пожара, пострадавшая семья обратилась за помощью к жителям, так как в результате пожара были уничтожены дом и хозяйство. Через Ziedot.lv семье пожертвовали почти 7000 латов на ремонт дома. Сейчас семья разводится, а само дарение стало неудобным вопросом: муж, как собственник земли, хочет, чтобы дом остался у него, а жена думает иначе, сообщает программа 4. studija.

Говорят, что брак уже расторгнут, но идет судебный процесс по поводу дома. Спор идет о земле, купленной во время брака, и доме, построенном на пожертвования.

“Он хочет выгнать нас, не предоставив нам другого жилья и без компенсации”, - говорит Сармите, бывшая жена.

Следует отметить, что дом не сдан в эксплуатацию, а по решению строительного управления Салацгривского края проживать в нем запрещено. Но Сармите и двое ее детей живут в доме и занимаются хозяйством.

Ситуацию разъясняет присяжный адвокат Калвис Круминьш.

Видео: Сюжет программы 4. studija (на латышском языке)

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