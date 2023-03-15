Уровень воды в реках быстро повышается из-за дождей и таяния снега, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В реках стремительно повышается уровень воды
Во вторник наиболее резко уровень воды поднялся в реках Курземе, сейчас уровень воды быстро поднимается в большинстве других рек Латвии.
В Дурбе возле Циравы вода с начала недели поднялась на 1,8 метра, затопив самые низкие участки, поэтому в Южно-Курземском крае действует желтое предупреждение.
Уровень воды в реке Барта на границе Латвии и Литвы поднялся более чем на 2 метра, в Циецере у Пакульской ГЭС - на 2 метра.
Вода также быстро поднимается в реках на севере Курземе. В Земгале снега было меньше, поэтому подъем более умеренный. В Видземе и Латгале еще много снега, но в ближайшие ночи ожидается небольшой мороз, поэтому оставшийся снег будет таять медленнее.
В большинстве рек Курземе вода поднялась более чем на метр, а на остальной территории Латвии уровень воды в реках повышается медленнее.
По прогнозам гидрологов, на предстоящей неделе уровень воды в реках в центральных регионах и на востоке Латвии продолжит повышаться.
В Даугаве также начала подниматься вода, но ее уровень в Екабпилсе ниже, чем в феврале, а в Зельки колеблется из-за ледяного затора в Плявиньском водохранилище.
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