В реках стремительно повышается уровень воды

Во вторник наиболее резко уровень воды поднялся в реках Курземе, сейчас уровень воды быстро поднимается в большинстве других рек Латвии.

В Дурбе возле Циравы вода с начала недели поднялась на 1,8 метра, затопив самые низкие участки, поэтому в Южно-Курземском крае действует желтое предупреждение.

Уровень воды в реке Барта на границе Латвии и Литвы поднялся более чем на 2 метра, в Циецере у Пакульской ГЭС - на 2 метра.

Вода также быстро поднимается в реках на севере Курземе. В Земгале снега было меньше, поэтому подъем более умеренный. В Видземе и Латгале еще много снега, но в ближайшие ночи ожидается небольшой мороз, поэтому оставшийся снег будет таять медленнее.

В большинстве рек Курземе вода поднялась более чем на метр, а на остальной территории Латвии уровень воды в реках повышается медленнее.

По прогнозам гидрологов, на предстоящей неделе уровень воды в реках в центральных регионах и на востоке Латвии продолжит повышаться.

В Даугаве также начала подниматься вода, но ее уровень в Екабпилсе ниже, чем в феврале, а в Зельки колеблется из-за ледяного затора в Плявиньском водохранилище.