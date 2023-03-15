С 3 марта не утихают дискуссии вокруг шести расположенных в Риге памятников, один из которых - Александру Сергеевичу Пушкину. Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж одних и перенос других, чем вызвал восхищение одной части общества и негодование другой. Пока политическое руководство муниципалитета заверяет, что сейчас у города другие приоритеты, отдельные политические силы уже организуют протесты. В эфире "Кто вам платит?" - об историческом наследии в облике города.
Как Пушкин попал в ТОП политических новостей Латвии
Как Пушкин попал в ТОП политических новостей Латвии
Гости эфира:
- Глеб Пантелеев - известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств;
- Мирослав Кодис - депутат Рижской думы ("Прогрессивные").
В эфире прозвучало:
- 00:00 Как Пушкин попал в ТОП политических новостей Латвии;
- 10:21 "Какие критерии - галлюцинации?" Глеб Пантелеев о дилетантских определениях, что сносить и переносить;
- 18:41 "Символы, непривязанные к людям - это ментальная деградация". Скульптор о "нейтральных" памятниках;
- 30:17 Критика искусства - национальная забава Латвии? О мурале Бректе и не только;
- 35:09 "Это яблоко принесли депутаты из экс-Консервативной партии". Мирослав Кодис о политической подоплеке;
- 43:33 "Боюсь, чтобы не пошла лавина. В 3 ночи теперь приходят списки". Депутат РД о запросах активистов;
- 47:52 Переименуют ли улицу Маскавас? О том, почему решать историкам, а не политикам;
- 56:00 Центр общественной памяти - что это за организация? Итоги эфира.
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