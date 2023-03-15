С ноября в Риге работает мобильное приложение Aswell, в нем жители могут покупать продукты по сниженной цене. Иначе магазинам и кафе пришлось бы выбрасывать эти продукты. Города по всему миру годами используют аналогичные приложения, чтобы сократить пищевые отходы.
Приложение, которое спасает продукты от утилизации и помогает экономить деньги
На данный момент приложение было скачано 4000 раз.
"На данный момент спасено 195 упаковок с едой. Если предположить, что каждая из них весит в среднем пять килограммов, получается, что спасена почти тонна еды", - сказал создатель приложения Aswell Микелис Путниекс в интервью интернет-журналу KLIK.
В настоящее время приложение сотрудничает с пекарней Grant's, Stockmann и Caffeine, говорит Путниекс, добавляя, что ведется поиск других партнеров.
"Приход в Aswell - это хорошее дело, которое видят все. Это хорошая возможность для компании показать своим клиентам, что она инновационная, что ее волнуют современные проблемы и что она готова их решать", - перечисляет плюсы создатель приложения Aswell.
В Европейском союзе (ЕС) ежегодно выбрасывается почти 57 миллионов тонн пищевых продуктов - это 127 килограммов пищевых отходов на одного жителя.
В настоящее время решения проблемы пищевых отходов ищутся на различных уровнях - как национальном, европейском, так и глобальном. Европейская комиссия (ЕК) готовится разработать регламент, который уменьшит проблему пищевых отходов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!