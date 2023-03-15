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Приложение, которое спасает продукты от утилизации и помогает экономить деньги

rus.tvnet.lv
Приложение, которое спасает продукты от утилизации и помогает экономить деньги
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Пищевые отходы. Иллюстративное фото
Пищевые отходы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С ноября в Риге работает мобильное приложение Aswell, в нем жители могут покупать продукты по сниженной цене. Иначе магазинам и кафе пришлось бы выбрасывать эти продукты. Города по всему миру годами используют аналогичные приложения, чтобы сократить пищевые отходы.

На данный момент приложение было скачано 4000 раз.

"На данный момент спасено 195 упаковок с едой. Если предположить, что каждая из них весит в среднем пять килограммов, получается, что спасена почти тонна еды", - сказал создатель приложения Aswell Микелис Путниекс в интервью интернет-журналу KLIK.

В настоящее время приложение сотрудничает с пекарней Grant's, Stockmann и Caffeine, говорит Путниекс, добавляя, что ведется поиск других партнеров.

"Приход в Aswell - это хорошее дело, которое видят все. Это хорошая возможность для компании показать своим клиентам, что она инновационная, что ее волнуют современные проблемы и что она готова их решать", - перечисляет плюсы создатель приложения Aswell.

В Европейском союзе (ЕС) ежегодно выбрасывается почти 57 миллионов тонн пищевых продуктов - это 127 килограммов пищевых отходов на одного жителя.

В настоящее время решения проблемы пищевых отходов ищутся на различных уровнях - как национальном, европейском, так и глобальном. Европейская комиссия (ЕК) готовится разработать регламент, который уменьшит проблему пищевых отходов.

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