Приложение, которое спасает продукты от утилизации и помогает экономить деньги

На данный момент приложение было скачано 4000 раз.

"На данный момент спасено 195 упаковок с едой. Если предположить, что каждая из них весит в среднем пять килограммов, получается, что спасена почти тонна еды", - сказал создатель приложения Aswell Микелис Путниекс в интервью интернет-журналу KLIK.

В настоящее время приложение сотрудничает с пекарней Grant's, Stockmann и Caffeine, говорит Путниекс, добавляя, что ведется поиск других партнеров.

"Приход в Aswell - это хорошее дело, которое видят все. Это хорошая возможность для компании показать своим клиентам, что она инновационная, что ее волнуют современные проблемы и что она готова их решать", - перечисляет плюсы создатель приложения Aswell.

В Европейском союзе (ЕС) ежегодно выбрасывается почти 57 миллионов тонн пищевых продуктов - это 127 килограммов пищевых отходов на одного жителя.

В настоящее время решения проблемы пищевых отходов ищутся на различных уровнях - как национальном, европейском, так и глобальном. Европейская комиссия (ЕК) готовится разработать регламент, который уменьшит проблему пищевых отходов.