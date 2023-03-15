Портал TVNET утром в среду, 15 марта, незадолго до 11:00 заметил, что через Рижский центральный железнодорожный вокзал провозили военную технику. TVNET связался с Министерством обороны, чтобы узнать больше о ситуации.
Видео ⟩ На Рижском вокзале заметили военную технику. Комментарий Минобороны
Как сообщили порталу TVNET в Минобороны, военная техника прошла через Центральный вокзал в рамках военных учений, о которых более подробно будет сообщено в пятницу, 17 марта. Технику перемещают на Адажский полигон, где пройдут учения.
Видео: Военная техника на Рижском центральном вокзале
Уже сообщалось, что в конце января - начале февраля в Ригу прибыло судно США ARC Defender, доставившее военную технику, в том числе самоходные гаубицы М109, в рамках операции Atlantic Resolve.
После аннексии Россией Крыма весной 2014 года и агрессии на востоке Украины была начата учебная операция Atlantic Resolve, главная цель которой - продемонстрировать вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и Польше.
Одной из задач операции является повышение способности вооруженных сил США эффективно размещать технику и личный состав в Европе, взаимодействуя со страной пребывания, для того, чтобы быстро реагировать на любую угрозу.
Такая операция дает возможность США и Латвии улучшить сотрудничество и процедуры при выполнении общих задач.
Видео: Военная техника на Рижском центральном вокзале в начале года
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