Видео ⟩ На Рижском вокзале заметили военную технику. Комментарий Минобороны

Как сообщили порталу TVNET в Минобороны, военная техника прошла через Центральный вокзал в рамках военных учений, о которых более подробно будет сообщено в пятницу, 17 марта. Технику перемещают на Адажский полигон, где пройдут учения.

Видео: Военная техника на Рижском центральном вокзале

Уже сообщалось, что в конце января - начале февраля в Ригу прибыло судно США ARC Defender, доставившее военную технику, в том числе самоходные гаубицы М109, в рамках операции Atlantic Resolve.

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года и агрессии на востоке Украины была начата учебная операция Atlantic Resolve, главная цель которой - продемонстрировать вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и Польше.

Одной из задач операции является повышение способности вооруженных сил США эффективно размещать технику и личный состав в Европе, взаимодействуя со страной пребывания, для того, чтобы быстро реагировать на любую угрозу.

Такая операция дает возможность США и Латвии улучшить сотрудничество и процедуры при выполнении общих задач.

Видео: Военная техника на Рижском центральном вокзале в начале года