Результаты выборов в 14-й Сейм свидетельствовали об отходе от традиционно этнических принципов голосования, характерных для Латвии. Об этом пишет Diena.
Исследование: как на выборах в Сейм голосовали русскоязычные?
Еще в 2018 году избиратели-латыши, как правило, голосовали за так называемые латышские партии, а остальные - за так называемые русские партии.
На каждых выборах были партии, которые пытались охватить избирателей всех крупнейших этнических общин.
Результаты выборов в 14-й Сейм показывают, что граждане всех национальностей примерно в одинаковой степени голосовали за партии "Латвия на первом месте", "Каждому и каждой", "Республика" и др.
Центральное статистическое управление собрало данные о количестве граждан Латвии и количестве латышей в каждом самоуправлении. Поскольку почти все латыши имеют гражданство Латвии, отняв число латышей от числа граждан, зарегистрированных в самоуправлении, можно узнать число граждан других национальностей в каждом регионе.
Согласно статистическому анализу, наибольшую поддержку русских граждан Латвии на выборах получила социал-демократическая партия "Согласие", за ней следуют "За стабильность!" и Русский союз Латвии.
Значительную поддержку русских граждан Латвии получила также партия "Латвия на первом месте". В начале прошлого года гражданство Латвии имели около 450 тысяч жителей страны других национальностей, из них 67% составляют русские.
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