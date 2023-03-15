Российская армия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников

Сразу несколько региональных российских СМИ написали, что с 1 апреля в России будет дан старт информационной кампании по набору контрактников в армию. До конца года власти рассчитывают привлечь к службе по контракту до 400 тысяч человек.

Основная тяжесть выполнения этой задачи ложится на плечи военных комиссариатов, но окончательная ответственность за выполнение плана ложится на губернаторов.

По планам Минобороны, в Свердловской и Челябинской областях ожидают заключения 10 тысяч контрактов до конца года, в Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе норматив ниже.

С другой стороны, жители Воронежской области снова стали получать повестки в военкоматы. Так было уже в сентябре, когда президент России Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию.

Региональные власти утверждают, что это делается "исключительно для обновления воинского учета".

По официальной информации, с сентября в рамках "частичной мобилизации" призвано на службу более 330 тысяч граждан России.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации.

После этого Путин также подтвердил, что призыв окончен, но не подписал соответствующий приказ. Таким образом, официально в России мобилизация продолжается.

Галерея: Мобилизация в России