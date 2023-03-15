В России с 1 апреля начнется новый набор контрактников в армию с целью пополнения рядов вооруженных сил еще на 400 тысяч человек. Об этом пишет Русская служба BBC.
Российская армия планирует набрать еще 400 тысяч контрактников
Сразу несколько региональных российских СМИ написали, что с 1 апреля в России будет дан старт информационной кампании по набору контрактников в армию. До конца года власти рассчитывают привлечь к службе по контракту до 400 тысяч человек.
Основная тяжесть выполнения этой задачи ложится на плечи военных комиссариатов, но окончательная ответственность за выполнение плана ложится на губернаторов.
По планам Минобороны, в Свердловской и Челябинской областях ожидают заключения 10 тысяч контрактов до конца года, в Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе норматив ниже.
С другой стороны, жители Воронежской области снова стали получать повестки в военкоматы. Так было уже в сентябре, когда президент России Владимир Путин объявил так называемую частичную мобилизацию.
Региональные власти утверждают, что это делается "исключительно для обновления воинского учета".
По официальной информации, с сентября в рамках "частичной мобилизации" призвано на службу более 330 тысяч граждан России.
В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении мобилизации.
После этого Путин также подтвердил, что призыв окончен, но не подписал соответствующий приказ. Таким образом, официально в России мобилизация продолжается.
Галерея: Мобилизация в России
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