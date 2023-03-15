Один из худших моментов, когда можно отправиться в путь на своей машине - это метель. В такой ситуации оказался неопытный водитель сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ Автомобиль выехал на встречную полосу. Эксперты комментируют аварию
Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео автомобильной аварии. На участке трассы, ведущей из Озолниеки в Ригу, водитель автомобиля Seat не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Пользователи социальной сети Facebook начали обсуждать причину аварии.
Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис говорит, что очень важна выбранная скорость движения. Также, пока на дорогах лежит снег, шины не имеют сцепления с асфальтом. В результате, автомобиль выехал на встречную полосу. В аварии никто не пострадал.
Скорее всего, лобовое столкновение не произошло благодаря опыту другого водителя. Второй водитель быстро среагировал на опасность и сумел увернуться от неуправляемого автомобиля.
Директор школы безопасного вождения Янис Ванкс увидел в записанном видео несколько признаков, свидетельствующих об отсутствии опыта у водителя Seat.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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