Полицейские в Иманте остановили водителя электросамоката с опьянением в 1,63 промилле

Полицейские остановили водителя электросамоката и объяснили ему причину остановки. Мужчина пояснил, что не употреблял никаких одурманивающих веществ и считает, что ничего не нарушал. Однако во время разговора он что-то бормотал и выглядел возбужденным, что вызывало обоснованные подозрения, что он мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Для подтверждения опьянения мужчины на место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, которые провели тест на концентрацию алкоголя и установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией 1,63 промилле.

Закон о дорожном движении предусматривает, что за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опъянения выше показателя в 1,5 промилле, водитель подвергается штрафу в размере 170 евро.

С наступлением теплой погоды Рижская городская полиция напоминает, что законом предусмотрен запрет на управление электросамокатом, если концентрация алкоголя в крови водителя превышает 0,5 промилле.