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Россия попытается поднять из Черного моря разбившийся американский беспилотник

rus.tvnet.lv
Россия попытается поднять из Черного моря разбившийся американский беспилотник
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Беспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper Фото: Tsgt. Emerson Nunez/Us Air/ZUMAPRESS.com

Россия попытается поднять американский беспилотник, упавший в Черное море после столкновения с российским истребителем, заявил в среду, 15 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно", - сказал Патрушев, выразив надежду, что американский беспилотник будет найден.

Вашингтон утверждает, что во вторник российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper, который из-за стал неуправляемым и его пришлось сбросить в море. Москва свою ответственность за инцидент отрицает.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у России есть технические возможности, чтобы поднять дрон.

Украина считает, что Кремль, спровоцировав инцидент над Черным морем, пытался расширить конфликт в Украине.

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