Россия попытается поднять американский беспилотник, упавший в Черное море после столкновения с российским истребителем, заявил в среду, 15 марта, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Россия попытается поднять из Черного моря разбившийся американский беспилотник
Россия попытается поднять из Черного моря разбившийся американский беспилотник
"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно", - сказал Патрушев, выразив надежду, что американский беспилотник будет найден.
Вашингтон утверждает, что во вторник российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper, который из-за стал неуправляемым и его пришлось сбросить в море. Москва свою ответственность за инцидент отрицает.
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у России есть технические возможности, чтобы поднять дрон.
Украина считает, что Кремль, спровоцировав инцидент над Черным морем, пытался расширить конфликт в Украине.
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