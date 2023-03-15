Россия попытается поднять из Черного моря разбившийся американский беспилотник

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно", - сказал Патрушев, выразив надежду, что американский беспилотник будет найден.

Вашингтон утверждает, что во вторник российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper, который из-за стал неуправляемым и его пришлось сбросить в море. Москва свою ответственность за инцидент отрицает.

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что у России есть технические возможности, чтобы поднять дрон.

Украина считает, что Кремль, спровоцировав инцидент над Черным морем, пытался расширить конфликт в Украине.