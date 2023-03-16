Видео ⟩ В Лиелварде частично затонул пришвартованный в Даугаве кораблик Līgo

Принадлежащий частному лицу кораблик длиной 21 метр и шириной 4 метра начал тонуть, так как корпус не выдержал давление льда и лопнул.

Владелица кораблика от комментариев передаче отказалась, однако на месте событий работали приглашенные ею эксперты, которые оценили, что рисков загрязнения нет. Было привлечено и самоуправление.

Передача отмечает, что это уже не первый раз, когда конкретный кораблик создает проблемы. В целях безопасности спасатели установили на месте событий абсорбирующие боны.

Какие продукты и в каком количестве могли вытечь из кораблика, неизвестно.

Владелица кораблика указала, что делается все возможное, чтобы вытащить Līgo из воды по возможности быстрее.

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