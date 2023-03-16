Мария - мать троих детей: ее младшая дочь столкнулась с ментальными проблемами, в связи с чем они обратились в Центр подростковых ресурсов. Во время одного из разговоров со специалистом дочь рассказала, что мать ее несколько лет назад порола розгами. Реагируя на эту информацию, специалист сообщила ответственным учреждениям, однако мать называет это преувеличением, сообщает передача 4. studija.
Подросток признала у специалиста, что мать ее порола; подключился сиротский суд
Во время одного из разговоров с назначенным руководителем программы у Марии спросили, действительно ли она порола дочь розгами. Мария ответила утвердительно - да, это действительно произошло шесть лет назад. "Это было крайнее средство влияния, когда все другие ресурсы исчерпаны, а ребенок продолжает не слушаться", - пояснила Мария, добавив, что всего она дочь порола два раза. По ее мнению, порка - средство воспитания, "что не должно быть неправильно понято".
Выслушав слова матери, руководитель программы указала, что, согласно закону, она должна сообщить об услышанном в полицию, сиротский суд и социальную службу. Со всеми тремя службами у семьи были переговоры. Мария возмущена в связи с произошедшим и считает, что семья "страдает от насилия со стороны учреждений".
Закон о защите прав детей предусматривает, что специалисты, у которых после разговора с ребенком возникают подозрения по поводу насилия в семье, должны сообщить учреждениям в течение 24 часов.
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