Подросток признала у специалиста, что мать ее порола; подключился сиротский суд

Во время одного из разговоров с назначенным руководителем программы у Марии спросили, действительно ли она порола дочь розгами. Мария ответила утвердительно - да, это действительно произошло шесть лет назад. "Это было крайнее средство влияния, когда все другие ресурсы исчерпаны, а ребенок продолжает не слушаться", - пояснила Мария, добавив, что всего она дочь порола два раза. По ее мнению, порка - средство воспитания, "что не должно быть неправильно понято".