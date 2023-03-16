В Польше задержали подозреваемых в шпионаже на Россию. Предположительно, они установили камеры на транспортных узлах

Как уточняет корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон, аэропорт Жешув-Ясёнка регулярно используют военные самолеты, прибывающие из США и стран Европы. Около этого объекта часто можно заметить американских военных на внедорожниках Humvee, которые помогают переместить различные грузы в машины. Затем эти грузовики отправляются в направлении украинской границы, находящейся примерно в 100 километрах.

Аэропорт считается настолько важным, что армия США разместила для его охраны установки ПВО Patriot. Именно сюда недавно прилетел из Вашингтона президент США Джо Байден, который затем отправился с визитом в Киев.

Череда арестов

По данным RMF FM, после ареста подозреваемых в шпионаже на Россию была усилена охрана важнейших польских инфраструктурных объектов.

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В четверг утром должна состояться пресс-конференция министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского, к компетенции которого в том числе относится польское Агентство внутренней безопасности - сотрудники именно этого ведомства, предположительно, задержали группу шестерых подозреваемых.

Польша является важнейшим союзником Украины и играет ключевую роль в доставке Киеву западной военной помощи.

После начала полномасштабного российского вторжения польские спецслужбы арестовали уже несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию.

В феврале польская прокуратура обвинила в работе на российские спецслужбы гражданина России, который многие годы жил в Польше; предполагается, что он сотрудничал с российской разведкой в 2015-2022 годах.