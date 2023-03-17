Правда ли, что если есть яблоки с косточками, то можно отравиться?

В свою очередь, по информации сети данных токсикологии Национального института здравоохранения США, летальная доза для человека составляет от 50 до 300 мг цианистого водорода в зависимости от веса человека и некоторых других факторов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приводят схожие данные: 1-2 мг на 1 кг веса. То есть для смертельного отравления придётся съесть примерно 200 косточек, или 40 яблок вместе с сердцевиной, причём раскусив каждую косточку. С учётом того, что средний вес яблока - от 100 до 220 г, это от 4 до 8 кг. Человеческий желудок в среднем вмещает в себя 1 л еды, а 4 кг яблок - это чуть больше 5 л при учёте средней плотности плода, равной 760 кг/м3. То есть единовременное употребление такого количества яблок физически невозможно, при переполнении желудка срабатывает защитный механизм и начинается рвота.

Безопасным суточным потреблением синильной кислоты для взрослого человека считается доза 8,4 мг в день, то есть целых 14 г яблочных семян можно съесть в день без вреда для здоровья. Учитывая, что средняя яблочная косточка весит 0,044 г, а в яблоке обычно около пяти косточек, даже 63 яблока, съеденные в течение дня вместе с разжёванными косточками, не нанесут вреда здоровью.

Таким образом, хотя косточки яблок действительно содержат в себе ядовитое вещество, его количество настолько мало, что, если человек случайно съест плод вместе с косточками, доза синильной кислоты будет слишком незначительной и не нанесёт вреда здоровью и жизни. Если же есть яблоки с косточками целенаправленно, чтобы отравиться, то переполнение желудка и рвота наступят куда раньше, чем в организме окажется летальная доза этого вещества.

Неправда