Правда ли, что если есть яблоки с косточками, то можно отравиться?

В яблоках содержится множество полезных веществ: кальций, магний, фосфор, калий, витамины группы B, витамин С и К. В англоязычных странах распространена поговорка An apple a day keeps the doctor away, что можно перевести как "Кто яблоко в день съедает, у врачей не бывает". Богаты яблоки и антиоксидантами - веществами, которые могут предотвратить или замедлить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами или нестабильными молекулами.