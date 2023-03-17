Считается, что косточки яблок настолько ядовиты, что, если съесть фрукт вместе с ними, можно получить тяжёлое отравление. "Проверено.Медиа" решили проверить, действительно ли косточки этих плодов такие опасные.
Правда ли, что если есть яблоки с косточками, то можно отравиться?
Об опасности яблочных косточек сообщают как небольшие городские издания, так и крупные СМИ. Соответствующие предостережения можно обнаружить даже на сайте Роспотребнадзора. Многочисленные кулинарные сайты также убеждают пользователей перестать есть яблоки вместе с косточками. Утверждается, что "только одна косточка яблока может стать источником 0,4 мг цианида. Этой дозы вполне может хватить, чтобы отравиться, если организм слабый".
В яблоках содержится множество полезных веществ: кальций, магний, фосфор, калий, витамины группы B, витамин С и К. В англоязычных странах распространена поговорка An apple a day keeps the doctor away, что можно перевести как "Кто яблоко в день съедает, у врачей не бывает". Богаты яблоки и антиоксидантами - веществами, которые могут предотвратить или замедлить повреждение клеток, вызванное свободными радикалами или нестабильными молекулами.
При этом в яблочных косточках действительно содержится органическое соединение амигдалин (C20H27NO11), обеспечивающее химическую защиту семян. Амигдалин - это цианогенный гликозид, то есть соединение, которое при взаимодействии с другими веществами может образовывать цианистые соединения. Так, под воздействием пищевых процессов амигдалин образует цианистый водород (HCN), водный раствор которого известен как синильная кислота. Она действительно высокотоксична, так как вызывает кислородное голодание тканевого типа. В случае отравления синильной кислотой пострадавшему требуется немедленная госпитализация в стационар, где медицинский персонал проводит промывание желудка, обеспечивает кислородную поддержку и антидотную терапию.
Синильная кислота - давно известное человечеству вещество, шведский химик Карл Вильгельм Шееле выделил его в 1782 году из жёлтой кровяной соли (гексацианоферрата калия). Описанные в художественной литературе отравления синильной кислотой обычно содержат упоминание о её специфическом запахе горького миндаля. Однако, как пишет Питер Макиннис в книге "Тихие убийцы. Всемирная история ядов и отравлений", "лишь 40-60% обычных людей способны хотя бы почувствовать этот специфический запах". С помощью соли синильной кислоты пытались убить Григория Распутина. Цианистый водород - основной компонент газа "Циклон Б", который использовался в газовых камерах нацистских концлагерей. Жидким цианидом водорода отравили себя и близких многие лидеры нацистской Германии. Предположительно, именно с помощью цианистого калия покончил с собой знаменитый математик Алан Тьюринг.
Однако получить летальное отравление синильной кислотой, съев яблоко вместе с косточками, вряд ли возможно. Во-первых, амигдалин в семенах находится под защитой толстого внешнего слоя, устойчивого к пищеварительным сокам человека. Если косточка не была разгрызена или ещё каким-то образом повреждена, амигдалин в принципе не попадёт в организм. Во-вторых, содержание опасного вещества в яблочных косточках крайне низкое.
В 2015 году учёные из Университета Лидса (Великобритания) подсчитали, что в 1 г яблочных косточек содержится от 1 до 3,9 мг амигдалина в зависимости от сорта яблок. Больше всего этого вещества было в плодах сорта "голден делишес", которые в магазинах обычно помечают как яблоко "голден", а меньше всего - в яблоках сорта "рассет". В косточках яблок популярных сортов "пинк леди" и "гренни смит" содержится 2,6 и 1,6 мг амигдалина на 1 г соответственно. Однако это количество совсем не опасно. При воздействии пищеварительных ферментов амигдалин образует всего лишь 0,6 мг цианистого водорода на 1 г семян.
В свою очередь, по информации сети данных токсикологии Национального института здравоохранения США, летальная доза для человека составляет от 50 до 300 мг цианистого водорода в зависимости от веса человека и некоторых других факторов. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приводят схожие данные: 1-2 мг на 1 кг веса. То есть для смертельного отравления придётся съесть примерно 200 косточек, или 40 яблок вместе с сердцевиной, причём раскусив каждую косточку. С учётом того, что средний вес яблока - от 100 до 220 г, это от 4 до 8 кг. Человеческий желудок в среднем вмещает в себя 1 л еды, а 4 кг яблок - это чуть больше 5 л при учёте средней плотности плода, равной 760 кг/м3. То есть единовременное употребление такого количества яблок физически невозможно, при переполнении желудка срабатывает защитный механизм и начинается рвота.
Безопасным суточным потреблением синильной кислоты для взрослого человека считается доза 8,4 мг в день, то есть целых 14 г яблочных семян можно съесть в день без вреда для здоровья. Учитывая, что средняя яблочная косточка весит 0,044 г, а в яблоке обычно около пяти косточек, даже 63 яблока, съеденные в течение дня вместе с разжёванными косточками, не нанесут вреда здоровью.
Таким образом, хотя косточки яблок действительно содержат в себе ядовитое вещество, его количество настолько мало, что, если человек случайно съест плод вместе с косточками, доза синильной кислоты будет слишком незначительной и не нанесёт вреда здоровью и жизни. Если же есть яблоки с косточками целенаправленно, чтобы отравиться, то переполнение желудка и рвота наступят куда раньше, чем в организме окажется летальная доза этого вещества.
Неправда
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