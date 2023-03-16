Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сегодня примет генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович Бурич, которая прибудет в Латвию с рабочим визитом в преддверии предстоящего председательства Латвии в Комитете министров Совета Европы, которое начнется 17 мая и продлится полгода.
Ригу посетит генеральный секретарь Совета Европы
Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, официальные лица обсудят приоритеты и задачи латвийского председательства, организационные вызовы, поддержку Советом Европы Украины в связи с российской агрессией и другие актуальные международные вопросы. С 15.10 до 15.30 состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Марии Пейчинович Бурич.
В ходе визита у нее запланированы встречи с президентом Эгилом Левитсом, министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, министром образования Андой Чакшей, спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом.
Также генеральный секретарь Совета Европы выступит с лекцией "Европа на перепутье: Совет Европы и вызовы демократии, правам человека и судебной власти" в Рижской юридической высшей школе.
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