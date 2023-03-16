Ригу посетит генеральный секретарь Совета Европы

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, официальные лица обсудят приоритеты и задачи латвийского председательства, организационные вызовы, поддержку Советом Европы Украины в связи с российской агрессией и другие актуальные международные вопросы. С 15.10 до 15.30 состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Марии Пейчинович Бурич.