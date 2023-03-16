Роджер Уотерс подает в суд из-за попытки отмены концертов

Обвинения Уотерса в антисемитизме

В Гессене считают, что музыкант давно причастен к антисемитской пропаганде и выступает с антиеврейскими высказываниями на своих мероприятиях. Авторы петиции, которая была запущена в Германии, называют Уотерса "антисемитом, конспирологом и ненавистником Израиля". Музыкант выступает за дискриминацию еврейско-израильских артистов по признаку их происхождения и оказывает давление на музыкантов, желающих выступать в Израиле.

Уполномоченный правительства федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) заявил в январе, что Уотерс "с растущим агрессивным отношением примыкает к антисемитскому бойкотирующему движению BDS". Аббревиатура BDS означает "Boycott, Divestment and Sanctions": антиизраильское движение призывает к бойкоту Израиля, отказу от инвестиций и санкциям.

Об отмене концертов ранее высказалась и госминистр по культуре и СМИ ФРГ Клаудия Рот (Claudia Roth). Она заявила газете Jüdische Allgemeine, что не может запретить концерт, но хотела бы, чтобы организаторы воздерживались от проведения концертов Уотерса в Германии - "и если они все равно состоятся, то пусть он выступает перед пустыми залами". Министр Рот сказала, что сожалеет о произошедшей метаморфозе музыканта, который теперь стал "явным активным сторонником BDS и, более того, сторонником теории заговоров".