Вс, 19.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Хаматова купила квартиру в Риге, а Пресняков продает подарок Пугачевой?

Звездные страсти. Слухи недели
rus.tvnet.lv
Хаматова купила квартиру в Риге, а Пресняков продает подарок Пугачевой?
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Чулпан Хаматова купила квартиру в Риге?
Чулпан Хаматова и Никита Пресняков
Чулпан Хаматова и Никита Пресняков Фото: кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса вновь писала об Алле Пугачевой и ее родных. Досталось также Чулпан Хаматовой и Семену Слепакову...

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Продолжение статьи
1 / 5
Далее
Чулпан Хаматова купила квартиру в Риге?
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх