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Пожар и взрывы в Ростове-на-Дону: произошел пожар в здании погранслужбы ФСБ

rus.tvnet.lv
Пожар и взрывы в Ростове-на-Дону: произошел пожар в здании погранслужбы ФСБ
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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В четверг, 16 марта, в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании, которое принадлежит региональному управлению Пограничной службы ФСБ, пишет "Медуза" со ссылкой на МЧС и ряд российских Telegram-каналов.

По словам местных жителей, перед возгоранием был слышен взрыв, дым от пожара виден во всем городе.

На видео, снятых очевидцами, видны выбитые окна и разрушенная кирпичная кладка, отмечает Русская служба ВВС.

По данным Telegram-канала Shot, звуки взрывов продолжались во время горения. Shot отмечает, что на территории здания находится склад с боеприпасами. По сообщению 161.ru, в хозяйственном помещении погрануправления могли храниться боеприпасы и бочки с топливом.

Позже ФСБ официально прокомментировала произошедшее. В спецслужбе заявили, что возгорание стало причиной взрыва емкостей с горюче-смазочными материалами в ремонтной мастерской погрануправления.

В результате пожара в здании ФСБ погибли три человека.

Об этом сообщает издание 161.RU, которое ссылается на собственные источники в силовых структурах. По их данным, еще четыре человека пострадали. Официальных сообщений о погибших и пострадавших нет.

По информации Mash, пожар произошел из-за замыкания в кабеле электропроводки. Сотрудники пытались потушить огонь сами, но не смогли.

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