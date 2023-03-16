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Видео ⟩ Момент столкновения российского истребителя с американским беспилотником

TVNET rus.tvnet.lv
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Момент столкновения российского истребителя с американским беспилотником
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Вооруженные силы США опубликовали видео, на котором видно, как российский истребитель над Черным морем сталкивается с американским беспилотником, сообщает ВВС.

Напомним, во вторник над Черным морем произошел инцидент с российскими истребителями Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник после столкновения упал в море.

В четверг был опубликован небольшой фрагмент рассекреченого видео, на котором виден момент столкновения летательных аппаратов.

Как указывают вооруженные силы США, именно столкновение виновно в том, что дрон после этого потерпел крушение.

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