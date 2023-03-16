Видео ⟩ В Тихом океане захватили подводную лодку; в ней нашли два тела и кокаин

В заявлении ВМС Колумбии говорится, что у берегов Колумбии захвачена подводная лодка. В ней находился груз кокаина, содержащий более шести миллионов доз, розничная стоимость этого груза оценивается в 87 миллионов долларов.

Указано, что груз кокаина предназначался для распространения в Центральной Америке.

На подводной лодке нашли два тела. В ВМС заявили, что двое мужчин, вероятно, вдохнули токсичный газ, выделяемый топливом подводной лодки.

En el #PacíficoColombiano, se logró la interdicción de un semisumergible que transportaba 2643 kg de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a más de 6 millones de dosis que tendrían como destino Centroamérica.#ContundenciaOperacional#PlanAyacucho



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Согласно заявлению военно-морского флота, двум другим мужчинам, обнаруженным на подводной лодке, была оказана медицинская помощь.

Спасенных мужчин, извлеченные тела и изъятые наркотики доставили в портовый город Тумако на западном побережье Колумбии.

ВМС Колумбии объявили, что расследуют это дело.