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Видео ⟩ В Тихом океане захватили подводную лодку; в ней нашли два тела и кокаин

rus.tvnet.lv
В Тихом океане захватили подводную лодку; в ней нашли два тела и кокаин
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Задержание подводной лодки
Задержание подводной лодки Фото: ArmadaColombia/"Twitter"

Колумбийские ВМС захватили подводную лодку, в которой нашли два тела и более 2,63 килограмма кокаина, сообщает издание Insider.

В заявлении ВМС Колумбии говорится, что у берегов Колумбии захвачена подводная лодка. В ней находился груз кокаина, содержащий более шести миллионов доз, розничная стоимость этого груза оценивается в 87 миллионов долларов.

Указано, что груз кокаина предназначался для распространения в Центральной Америке.

На подводной лодке нашли два тела. В ВМС заявили, что двое мужчин, вероятно, вдохнули токсичный газ, выделяемый топливом подводной лодки.

Согласно заявлению военно-морского флота, двум другим мужчинам, обнаруженным на подводной лодке, была оказана медицинская помощь.

Спасенных мужчин, извлеченные тела и изъятые наркотики доставили в портовый город Тумако на западном побережье Колумбии.

ВМС Колумбии объявили, что расследуют это дело.

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