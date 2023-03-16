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Выборы президента состоятся 31 мая

rus.tvnet.lv/LETA
Выборы президента состоятся 31 мая
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Рижский замок
Рижский замок Фото: Edijs Pālens/LETA

Выборы президента в Сейме состоятся 31 мая, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

О дате выборов сегодня договорились президиум Сейма и совет фракций.

Согласно закону, для официального выдвижения кандидатов в президенты предусмотрена неполная неделя в первой половине мая.

Действующий президент Эгил Левитс пока не сообщил, будет ли он повторно баллотироваться на этот пост.

По неофициальной информации, "Объединенный список" (ОС) может выдвинуть на пост президента предпринимателя Улдиса Пиленса, который был кандидатом ОС в премьер-министры на выборах.

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