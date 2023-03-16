Задержание должностных лиц по делу о закупках продуктов питания для армии бросает тень на весь оборонный сектор, но это не может быть системой, сказал бывший министр обороны Артис Пабрикс.
Закупка продовольствия для армии: Пабрикс шокирован масштабами нарушений
Пабрикс шокирован тем фактом, что, по всей видимости, были допущены такие нарушения, что должностных лиц даже задержали.
"Это бросает тень на весь оборонный сектор. В то же время я считаю, что это не может быть системой", - сказал Пабрикс.
Бывший министр надеется, что будет внесена ясность в эту ситуацию, поскольку оборона должна оставаться политическим приоритетом. "Преступники должны быть наказаны, а отрасль должна восстановить свою репутацию. Спасти ее может только профессиональное расследование", - добавил бывший министр.
Нынешний министр обороны Инара Мурниеце, напротив, заявляет, что удовлетворена активными действиями KNAB в расследовании обстоятельств дела о закупке продовольствия.
"Я рада, что KNAB активно действует, обстоятельства дела выясняются и расследуются.
Виновные должны быть наказаны как можно быстрее", - сообщила министр агентству LETA.
Уже сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о закупке продовольствия для вооруженных сил и задержало трех человек. В четверг KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков.
Как сообщалось, Министерство обороны начало служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, также проверку проводит прокуратура.
Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления.
В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу НВС, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!