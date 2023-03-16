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Закупка продовольствия для армии: Пабрикс шокирован масштабами нарушений

rus.tvnet.lv
Закупка продовольствия для армии: Пабрикс шокирован масштабами нарушений
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Бывший министр обороны Артис Пабрикс.
Бывший министр обороны Артис Пабрикс. Фото: Līga Gredzena/LETA

Задержание должностных лиц по делу о закупках продуктов питания для армии бросает тень на весь оборонный сектор, но это не может быть системой, сказал бывший министр обороны Артис Пабрикс.

Пабрикс шокирован тем фактом, что, по всей видимости, были допущены такие нарушения, что должностных лиц даже задержали.

"Это бросает тень на весь оборонный сектор. В то же время я считаю, что это не может быть системой", - сказал Пабрикс.

Бывший министр надеется, что будет внесена ясность в эту ситуацию, поскольку оборона должна оставаться политическим приоритетом. "Преступники должны быть наказаны, а отрасль должна восстановить свою репутацию. Спасти ее может только профессиональное расследование", - добавил бывший министр.

Нынешний министр обороны Инара Мурниеце, напротив, заявляет, что удовлетворена активными действиями KNAB в расследовании обстоятельств дела о закупке продовольствия.

"Я рада, что KNAB активно действует, обстоятельства дела выясняются и расследуются.

Виновные должны быть наказаны как можно быстрее", - сообщила министр агентству LETA.

Уже сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о закупке продовольствия для вооруженных сил и задержало трех человек. В четверг KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков.

Как сообщалось, Министерство обороны начало служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, также проверку проводит прокуратура.

Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.

По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления.

В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц.

Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу НВС, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.

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