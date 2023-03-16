Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о закупке продовольствия для вооруженных сил и задержало трех человек.
Закупка продовольствия для нужд армии: KNAB задержал трех человек
В четверг KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и других местах Латвии, в том числе 14 санкционированных судом обысков.
Бюро провело углубленное расследование обстоятельств и приняло во внимание и публично доступную информацию, и оперативные данные.
Уголовный процесс начат по трем статьям Уголовного закона - указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение сведений, не подлежащих огласке.
"Геополитические события последних лет жестоко и прямо демонстрируют, какое деструктивное влияние коррупция может оказать на сферу обороны.
Подозрения, или "красные флажки", о возможной коррупции в сфере обороны следует проверять с особым вниманием, и KNAB делает это и в случае централизованной закупки продовольствия. Особая благодарность административному персоналу Министерства обороны за поддержку и отзывчивость во время действий KNAB", - заявил руководитель KNAB Екаб Страуме.
KNAB продолжает досудебное расследование и сбор доказательств.
Как сообщалось, Министерство обороны начало служебную проверку в связи с закупкой продовольствия для армии на сумму 220 млн евро, также проверку проводит прокуратура.
Зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления.
В 2021 году оборот компании составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям НВС на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу НВС, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
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