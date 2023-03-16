По информации Латвийского телевидения, Генеральная прокуратура вынесла предупреждение партии Русский союз Латвии (РСЛ). Это означает, что эта политическая сила находится в одном шаге от решения суда о прекращении деятельности партии.
Видео ⟩ Генпрокуратура вынесла предупреждение Русскому союзу Латвии
В марте прошлого года Служба государственной безопасности (VDD) уже выносила РСЛ предупреждение за распространение дезинформации и попытки оправдать нарушения международного права. Партия проигнорировала это и продолжала распространять кремлевскую пропаганду при каждой возможности.
Активистка Татьяна Андриец обвиняется в действиях, направленных против национальной безопасности Латвии, поэтому она арестована и находится под стражей.
РСЛ настаивает, что Татьяну Андриец надо выпустить. И еще один посыл - попытки настроить народ Латвии против оказания помощи Украине.
"Западная помощь липнет к рукам киевских негодяев! За счет народа Украины украли целое состояние", - сказал депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор (РСЛ).
В декабре прошлого года VDD проинформировало Генеральную прокуратуру о выявленных нарушениях в работе РСЛ, которая вынесла предупреждение партии.
Председатель партии Мирослав Митрофанов подтвердил, что такое предупреждение было получено и партия приняла его во внимание.
Видео: Сюжет Латвийского телевидения (на латышском языке)
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