Видео ⟩ Генпрокуратура вынесла предупреждение Русскому союзу Латвии

В марте прошлого года Служба государственной безопасности (VDD) уже выносила РСЛ предупреждение за распространение дезинформации и попытки оправдать нарушения международного права. Партия проигнорировала это и продолжала распространять кремлевскую пропаганду при каждой возможности.

Активистка Татьяна Андриец обвиняется в действиях, направленных против национальной безопасности Латвии, поэтому она арестована и находится под стражей.

РСЛ настаивает, что Татьяну Андриец надо выпустить. И еще один посыл - попытки настроить народ Латвии против оказания помощи Украине.

"Западная помощь липнет к рукам киевских негодяев! За счет народа Украины украли целое состояние", - сказал депутат Елгавской городской думы Андрей Пагор (РСЛ).

В декабре прошлого года VDD проинформировало Генеральную прокуратуру о выявленных нарушениях в работе РСЛ, которая вынесла предупреждение партии.

Председатель партии Мирослав Митрофанов подтвердил, что такое предупреждение было получено и партия приняла его во внимание.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения (на латышском языке)