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На Саркандаугаве стреляли по людям из пневматического оружия

rus.tvnet.lv
На Саркандаугаве стреляли по людям из пневматического оружия
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Valsts policija

В рижском микрорайоне Саркандаугава местные жители заметили возле одного из многоэтажных домов группу лиц с, как им показалось, пневматическим оружием. Никто серьезно не пострадал, но пули повредили одежду, а пожилая женщина получила ушиб. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Некоторое время назад в одной из социальных сетей молодой человек спросил своих соседей, заметили ли они, что кто-то стреляет по людям из пневматического оружия в районе проспекта Виестура, 55.

В комментариях мужчина рассказывает, что недавно под прицел стрелка попал несовершеннолетний мальчик: "Проблема в том, что человек [школьник] не сразу заметил, что произошло. Повезло, что на нем были зимние брюки и тело не пострадало. Мы нашли четыре дырки в брюках и два свинцовых шарика в подкладке".

Другие жители района также делятся своим опытом в комментариях: "Перед Новым годом мою бабушку ранили в руку прямо возле дома - был синяк и след от пули. Вызвали полицию. Они приняли наше заявление, но искать стрелявшего не стали".

Программа Degpunktā отправилась на место происшествия, чтобы узнать у местных жителей, что там происходит на самом деле. Программа встретила некоторых жителей, которые видели мужчин с оружием и слышали странные звуки.

Сообщений о стрельбе в районе проспекта Виестура в последние месяцы полиция не получала, но правоохранители настаивают на том, что такие ситуации нельзя оставлять без внимания.

Государственная полиция призывает жителей сообщать о возможных нарушениях закона или угрозах общественному порядку по телефону 110.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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