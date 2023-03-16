Что происходит на Запорожской АЭС и можно ли избежать ядерной катастрофы? Интервью с главой украинского "Энергоатома"

АЕС Фото: Getty Images

Другое дело, по его словам, если в результате действий россиян снизится уровень воды в специальном пруду-охладителе. Вода поступает в пруд из Каховского водохранилища, и там постоянно поддерживается безопасный уровень 16,6 метра.

Как уверяет Котин, в случае падения уровня воды в пруду до "мертвого" - 12,8 метров - систему охлаждения смогут поддерживать специальные насосы. Главные опасения президента "Энергоатома" связаны с действиями оккупантов.

"Это основная угроза, которая продолжает существовать на ЗАЭС. Они, конечно, могут сделать так, что вода из этого пруда-охладителя вытекала. И после падения уровня будет проблема для работы ЗАЭС", - объясняет Котин.

"Позорные" контракты

При этом, по словам Котина, Украина продолжает частично сохранять контроль над ЗАЭС.

На станции продолжают работать 6500 человек украинского персонала. При этом, как говорит Котин, 2500 из них подписали "позорные", по его выражению, контракты с "Росатомом", и с ними "будут разбираться" после деоккупации.

Около 2 тысяч сотрудников, верных Украине, в основном инженеры, сейчас контролируют ядерную и радиационную безопасность станции и сообщают обо всем, что там происходит.

АЭС Фото: AFP

Кроме того, на станции постоянно находятся два инспектора МАГАТЭ, которые отслеживают параметры станции и представляют свои доклады в центральный офис в Вене.