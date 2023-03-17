Фото ⟩ KGB, MOSKVA, MIG29: Как Литва борется с номерными знаками, прославляющими РФ?

Литовский регистр транспортных средств (Regitra) сообщает, что номерные знаки в первую очередь предназначены для идентификации автомобилей и их владельцев в дорожном движении. Персонифицированные номерные знаки должны состоять из одного-шести символов, хотя бы один из которых должен быть цифрой.

Фото: 15min

Правда, не все такие номерные знаки выдаются. Статистика Regitra показывает, что в среднем каждый пятый запрос на персонализированный номерной знак отклоняется. Все номерные знаки видны другим людям, поэтому получение персонализированного зависит от правильной комбинации и соответствия требованиям.

Фото: 15min

Regitra обращает внимание, что согласно действующим правилам запрещается включать в номерные знаки нецензурные или сленговые слова, которые могут вызывать негативные ассоциации. Также запрещено использование различных понятий или обозначений, которые могут оскорбить группу людей или вызвать ненависть. Среди примеров указывают "СССР", аббревиатуры нацистских или коммунистических организаций или фамилии их руководителей и так далее.

Фото: 15min

Номерные знаки, связанные с Россией, вообще не выдаются. К примеру, одним из решений компании стала смена номерных знаков всех автомобилей, которые включали такие неоднозначные обозначения, как KGB, RU, SU, MIG, MIG 029.

Фото: 15min

После начала военного вторжения России в Украину Regitra предлагает бесплатно обменять такие номерные знаки, как MOSKVA, MOSCOW, RUSSIA, MIG29. Также предприятие связалось с владельцем автомобиля с номерным знаком MOIMIR, предложив его поменять.