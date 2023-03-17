Курение стало настоящим бедствием в школах по всей Латвии

В прошлом году Госполиция начала 928 административных дел об использовании и хранении табачных и никотиносодержащих изделий в школах и 634 - за использование, покупку и хранение электронных сигарет. Однако подростковый психотерапевт Нил Константинов считает, что школьные рейды - это ненужная трата ресурсов полиции, а учащиеся больше не чувствуют себя в школе в безопасности, что не способствует успеваемости и позитивному поведению.

Как рассказал председатель правления Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс, на последнем заседании ассоциации директоров школ обсуждали, как бороться с курильщиками, и был проведен специальный семинар по борьбе с курением с участием представителей школ и полиции.

"В моей школе тоже побывали полицейские с собаками, но я не думаю, что это кого-то травмировало. Полиция свою работу выполняет корректно", - говорит Калванс. Школа сама приглашает полицию для организации таких рейдов. Часто полицию вызывают, потому что имеются подозрения о конкретном ученике, который курит, например, в школьном туалете.

По словам представителя Госполиции Гиты Гжибовской, полиция обычно приезжает в школы для поиска обычных и электронных сигарет, потому что директор подал письменный запрос. Электронные сигареты обнаружить сложнее, чем обычные, так как они не дают дыма и не пахнут табаком, а выглядят как зажигалки или фломастеры. Излюбленным местом для курения учеников являются школьные туалеты.