Shaman, Надежда Бабкина и Александр Маршал: еще 35 людям запрещен въезд в Латвию

Поддержка зверств, совершенных кремлевским режимом, означает солидарную ответственность за совершенные преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим, подчеркивает МИД.

В список включены Ярослав Дронов (Shaman), Руслан Осташко, Юлия Барановская, Наталья Качура, Кирилл Кузнецов, Аким Гасанов, Полина Агуреева, Владимир Баринов, Дмитрий Донецкий, Денис Бочаров, Василий Салженикин, Александр Носков, Алексей Иовчев и Сергей Кифак.

А также: Валентин Лезов, Станислав Старовойтов, Валерия Кудрявцева, Надежда Бабкина, Александр Маршал, Вячеслав Манучаров, Семен Багдасаров, Ростислав Ищенко, Спиридон Килинкаров, Владимир Корнилов, Родион Мирошкин, Геворг Мирзаян, Евгений Сатановский, Анна Шафран, Михаил Шахназаров, Андрей Сидорчук, Александр Сосновский, Сергей Станкевич, Станислав Яковлев, Юлия Лозанова и Дмитрий Евстафьев.

Ранее Ринкевич на основании 2-й части 61-й статьи Закона об иммиграции принял решение о включении в список нежелательных для Латвийской Республики лиц граждан России Филиппа Киркорова, Владимира Винокура, Евгения Петросяна и Ирины Винер-Усмановой, установив для них запрет на въезд в Латвию на неопределенное время.

По данным МИД, в список нежелательных лиц уже были включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова и Станислав Михайлов.

Ранее в черный список были также включены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин.