В связи с новыми требованиями к почтовым отправлениям в Россию, связанными с международными санкциями, литовская госпочта Lietuvos pastas временно приостановила доставку посылок с отправлениями в эту страну, сообщила почта. Новые требования к таким посылкам предъявляет почта Латвии - до сих пор посылки из Литвы в Россию шли транзитом через нее.
Госпочта Литвы остановила отправку посылок в Россию
"Почта Латвии сообщила, что в целях надлежащего выполнения требований санкций Европейского Союза в отношении России больше не будет принимать почтовые посылки, в которых пересылаются вещи, если не будут предоставлены дополнительные данные, характеризующие категорию вещей", - говорится в сообщении Lietuvos pastas.
Как сообщает литовская почта, пока неясно, как передавать такие данные, но компания говорит, что ищет решения для отправки отправлений в Россию.
"В настоящее время у Lietuvos pastas нет решения о том, как передать необходимые данные, поэтому она не может выполнить это требование. Почта Латвии не установила переходный период для изменений, поэтому литовская почта не смогла подготовиться к ним заранее", - говорится в сообщении.
Письменная корреспонденция - письма и открытки - продолжают отправляться в Россию.
В марте прошлого года Lietuvos pastas прекратила отправку коммерческих посылок в Россию, почтовые отделения также прекратили денежные переводы в Россию и Беларусь и из них.
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